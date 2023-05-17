Штрафы за переработки на опасных производствах увеличат в два раза

С инициативой выступил Минтруд, выяснили «Известия».

Штрафы за невыполнение обязательств по коллективным договорам должны быть повышены вдвое – с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующую инициативу Минтруда 15 мая поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Это позволит усилить защиту трудовых прав – прежде всего людей, работающих на опасных и вредных производствах, например шахтеров, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

– Сейчас правовое регулирование не в полной мере защищает права сотрудников, которые работают во вредных и опасных условиях. Законодательная инициатива усиливает содержащуюся в Кодексе об административных правонарушениях ответственность работодателей за невыполнение обязанностей по охране труда на опасных производствах, – пояснил эксперт.

Минтруд разработал проект закона в соответствии с поручением Владимира Путина. Он дал его после обсуждения ситуации в угольной отрасли Кузбасса в 2021 году, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Документ не касается вопросов соблюдения работодателями государственных нормативных требований охраны труда. Ответственность за их нарушение гораздо жестче, отметили в Минтруде.