Новости

«Индекс свободных денег» у россиян в апреле вырос на 18%

Читайте также:

Инфляция в Иркутской области составила 0,29% в апреле
17 мая 2023
Магнит готовится к запуску маркетплейса
17 мая 2023

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, «Индекс свободных денег» в России в апреле 2023 года вырос на 18% в сравнении с показателями марта и составил 69,2%. В годовой динамике индекс снизился на 9,3%.

Доля свободных денег составила 23,4%, что немного ниже уровня апреля 2022 года (тогда этот процент составлял 25,8%) и апреля 2021 года (27,9%).

«Свободные деньги» в контексте данного исследования – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1123)


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес