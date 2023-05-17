«Индекс свободных денег» у россиян в апреле вырос на 18%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, «Индекс свободных денег» в России в апреле 2023 года вырос на 18% в сравнении с показателями марта и составил 69,2%. В годовой динамике индекс снизился на 9,3%.

Доля свободных денег составила 23,4%, что немного ниже уровня апреля 2022 года (тогда этот процент составлял 25,8%) и апреля 2021 года (27,9%).

«Свободные деньги» в контексте данного исследования – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг.