Средняя стоимость школьного выпускного в Иркутске – 11 400 рублей

По сравнению с доковидным 2019 годом расходы родителей на организацию выпускного бала для девятиклассников по России выросли почти вдвое, для одиннадцатиклассников — почти в полтора раза. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.

Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10500 рублей за ученика. Если ребенок заканчивает 9 класс в Москве или в Санкт-Петербурге, то нужно быть готовым к более значительным расходам: здесь сдают в среднем по 12500 и 11000 рублей соответственно.

Выпускные балы по окончании 11 класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16500 рублей, в столице — 19000 рублей, в городе на Неве — 18000, в Иркутске – 11400.

Одеть выпускника обходится семейному бюджету недешево. Наряд сына-девятиклассника в Иркутске стоит в среднем 11500 рублей, одиннадцатиклассника — 12000 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 10100 рублей в 9 классе и на 10800 рублей в 11 классе.

В Москве чуть дороже: на костюм для сына здесь тратят в среднем 13800 (9 класс) и 18500 рублей (11 класс), на платье для дочери — 14000 и 18500 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге расходы чуть ниже: на юношу — в среднем 10000 (9 класс) и 16000 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12500 и 17500 рублей.