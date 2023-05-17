Два исторических памятника обследуют в Иркутске

Это бывший Русско-Азиатский банк на Ленина и духовная семинария на Красноказачьей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Инженерное обследование двух зданий, которые являются памятниками истории и культуры, начали в Иркутске. Работы проводят на ул. Ленина, 38, где сейчас располагается поликлиника №3, а раньше был в Русско-Азиатский банк, и на ул. Красноказачьей, 10 «А». В нем располагалась духовная семинария, а сейчас – институт развития образования Иркутской области.

Согласно контракту, специалисты подрядной организации проведут инженерное обследование обоих зданий за 90 дней. Оно не повлияет на работу поликлиники и института развития образования. В удобное для организаций время специалисты проведут локальные работы в полу, стенах, это не окажет влияния на дальнейшую эксплуатацию зданий.

После первоначальных осмотров эксперты предполагают, что зданию на Красноказачьей 10А потребуется капитальный ремонт: замена крыши, замена и ремонт фасадов, систем водостоков, водоотводов.

На основании инженерного обследования объявят конкурс на разработку проектной документации для обоих зданий. Средства на это предусмотрены в областном бюджете.

Здание на перекрестке современных улиц Ленина и Карла Маркса построено в первом десятилетии 20-го века в стиле модерн по проекту архитектора Коляновского. До 1917-го года в нем находилось Иркутское отделение Русско-Азиатского банка – одного из крупнейших банков дореволюционной России.

В духовной семинарии на современной улице Красноказачьей учились известные иркутяне – историк, публицист и философ Афанасий Щапов, общественный деятель, создатель первых частных газет Сибири Михаил Загоскин.