Стратегию развития строительной отрасли до 2030 года утвердили в Иркутской области

Соответствующее распоряжение подписано 15 мая 2023 года. Документ разработан министерством строительства региона.

Документ призван определить приоритеты, цели и задачи строительной отрасли и ЖКХ региона. Основная цель – обеспечить достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента РФ.

Мероприятия стратегии направлены на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства и другое.

В числе ключевых направлений стратегии определено формирование новой градостроительной политики, восстановление прав граждан – участников долевого строительства, развитие ипотечного кредитования, развитие индивидуального жилищного строительства, сокращение непригодного для проживания фонда и другие.

Один из блоков стратегии посвящен кадровому, научному и ресурсному обеспечению строительной отрасли. Так, согласно документу, наиболее востребованными специальностями в строительной отрасли в регионе являются архитектор, проектировщик, инженер-строитель, бетонщик, монтажник, арматурщик, плотник и другие. Отдельное внимание уделено совершенствованию системы ценообразования в строительстве. Также предусмотрены мероприятия в части совершенствования системы ценообразования в строительстве.

Кроме того, Стратегией предусмотрена реализация долгосрочной комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, благодаря которой отрасль ЖКХ сможет выдержать нагрузку в связи с увеличением темпов строительства, а также повысится качество предоставляемых гражданам услуг.

Ожидаемый эффект от реализации всего комплекса мерпорятий стратегии – рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства и ЖКХ в валовой внутренний продукт.