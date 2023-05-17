Инфляция в Иркутской области составила 0,29% в апреле

По данным Иркутскстата, которые приводит служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, этот показатель с начала года составил 1,82%, что ниже аналогичных в среднем по России (2,55%) и Сибирскому федеральному округу (СФО) (2,15%). В рейтинге регионов России Иркутская область по этому показателю заняла 14 место, в СФО – 1 место.

Также отмечается, что в апреле по отношению к марту 2023 года рост цен на продовольственные товары в Приангарье составил 0,29%, что соответствует среднероссийскому показателю (0,29%).

В апреле зафиксировано снижение розничных цен на 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости:

крупу гречневую-ядрицу (6,69%),

кур охлажденных и мороженых (2,71%),

яйца куриные (1,72%),

свинину (1,67%),

чай черный байховый (1,20%),

пшено (0,95%),

картофель (0,77%),

соль поваренную пищевую (0,73%),

муку пшеничную (0,61%),

масло сливочное (0,40%),

вермишель (0,37%),

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% (0,35%).

Наибольший рост цен за прошлый месяц зафиксирован на капусту белокочанную свежую (на 6,44%), сахар-песок (на 4,63%), лук репчатый (на 2,91%). Увеличение цен на овощи имеет сезонный характер и зафиксировано в большинстве субъектов России. Подорожание сахара-песка наблюдалось в 75 регионах.

За прошедшую неделю в области из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 9 и практически не изменились на 8 товаров.

Подешевели яйца куриные (-1,60%), вермишель (-1,32%), чай черный (-0,90%), рис (-0,75%), масло подсолнечное (-0,67%), крупа гречневая-ядрица (-0,63%), говядина (-0,34%), молоко пастеризованное (-0,28%) и пшено (-0,24%).