Средний размер микрозайма в апреле составил 8,98 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 8,98 тыс. рублей.

За прошедший месяц данный показатель незначительно вырос на 2,1% (в марте 2023 года – 8,80 тыс. руб.), впервые после трех месяцев падения. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты», напротив, снизился на 2,2% (в апреле 2022 года – 9,18 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в апреле 2023 года был зафиксирован в Москве (10,90 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,17 тыс. руб.), Московской области (9,90 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,80 тыс. руб.), а также в Ростовской области (9,54 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2023 года наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали:

Удмуртская Республика (+6,3%),

Волгоградская обл. (+4,4%),

Ростовская обл. (+4,3%),

Иркутская обл. (+3,7%),

Приморский край (+3,6%).

В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа «до зарплаты», наоборот, сократился, в т.ч. в Республике Саха (Якутия) (-4,2%) и Ставропольском крае (-2,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился несущественно – на 1,5% и 1,7% соответственно.

«После роста в декабре, в последующие три месяца средний чек микрозайма упал ниже уровня начала прошлого года, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В апреле падение среднего размера «займа до зарплаты» прекратилось, однако достичь уровня 9 тысяч рублей он пока не смог. На наш взгляд, достаточно низкие значения данного показателя в последнее время во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения».