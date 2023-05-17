Клиенты ВТБ увеличили траты на путешествия во время майских праздников

За время майских праздников 2023 года клиенты ВТБ потратили на путешествия свыше 10,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Наибольший рост показали продажи автобусных билетов - на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С 29 апреля по 9 мая траты по картам банка в этой категории достигли 205 млн рублей.
Больше всего за 11 дней клиенты ВТБ потратили на железнодорожный транспорт – более 900 млн рублей на билеты в поездах и электричках, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на авиаперелёты выросли на четверть.
Читайте также:
Суммарное число транзакций по всем категориям транспорта не изменилось. 4,9 млн билетов пассажиры приобрели на автобусы, что на 17% выше мая прошлого года. Свыше 2 млн билетов было куплено на железнодорожный транспорт, где рост составил 10%. При этом число приобретенных авиабилетов по сравнению с прошлым годом сократилось на 12%, как и расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов: в этом году количество транзакций по ним снизилось на 11%. Всего в этой категории клиенты потратили 97 млн рублей.
Спрос на досуг в майские праздники владельцы карт ВТБ увеличили на 12% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост интереса наблюдался в билетах в кино – за 11 дней клиенты совершили 96,7 тыс. транзакций, что на 59% выше, чем годом ранее. Популярность экскурсий среди клиентов банка также выросла: по сравнению с маем 2022 года клиенты банка купили их больше на 8%. На размещение в гостиницах спрос упал на 6%, однако количество чеков в ресторанах, кафе и барах выросло на 14%, сумма по ним превысила 6 млрд рублей.