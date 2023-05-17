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Байкальский экологический диктант написали 10 тысяч жителей России

В III Байкальском экологическом диктанте приняли участие около 10 тыс. жителей из 21 региона России. Генеральным спонсором традиционно выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Организаторы – Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы и Байкальский государственный университет при поддержке министерства природных ресурсов Иркутской области, министерства образования Иркутской области и министерства культуры Иркутской области.

Мероприятие приурочили к дню экологического образования в России.

Главной площадкой стал Байкальский государственный университет, трансляция из вуза велась на 350 площадках страны. В аудитории БГУ диктант писали представители региональной власти, депутаты, ученые, преподаватели, студенты и общественники. Сотрудники ИНК проверили свои знания в офисе компании.

Написание текста заняло около 40 минут, акцент был сделан на проверку не только знания норм русского языка, но и байкаловедения. Всем участникам диктанта вручили сертификаты.

Ежегодно география проекта и количество участников растет. Первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, участие приняли 2500 человек – из Иркутской области и 8 регионов России. В 2022 году участвовали более 4,5 тыс. жителей из 12 субъектов РФ. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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