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Дома спорта отремонтируют в Братске: работы обойдутся в 109 млн рублей

Капитальный ремонт Дома спорта имени Ленинского комсомола собираются провести в жилом районе Падун города Братска Иркутской области – работы обойдутся в 109 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Предусмотрены отделка помещений, устройство лестниц, крыльца, утепление чердачного перекрытия, кровли. Будут установлены охранная, пожарная сигнализации и видеонаблюдение. Также отремонтируют системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и отопления.

Работы завершатся к концу октября 2024 года. Заявки от компаний, желающих провести ремонт, принимаются до 1 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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