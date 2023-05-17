Замороженную на несколько лет стройку школы № 75 возобновили в Иркутске

Строительство трехэтажного учебного блока начальной школы № 75 на 200 мест, замороженное в 2021 году, на улице Академической возобновили в Иркутске, сообщила пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«Несмотря на то, что начало было положено еще летом 2021 года, некоторое время подрядная организация не выполняла взятые на себя обязательства. Сегодня все вопросы урегулированы», – сообщил глава администрации Руслан Болотов.

Помимо возведения самого здания предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории. Каркас школы собираются построить до конца июля, после чего сотрудники приступят к внутренним работам и внешней отделке, а к концу декабря текущего года должны сдать объект.

Параллельно власти готовятся к закупке оборудования – современного оснащения для учебных классов, лабораторий, спортивного зала, пищеблока и медицинского кабинета. Нужное финансирование обеспечено.