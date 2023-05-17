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Прямые рейсы из киргизского Оша в Иркутск запустят летом

Авиакомпания Aero Nomad Airlines запустит прямые регулярные рейсы между киргизским городо Ошем и тремя сибирскими городами, пишет «Коммерсантъ».

«Первый рейс из Красноярска запланирован 23 мая, из Новосибирска – 24 мая, из Иркутска – 9 июня. <…>  Все рейсы будут выполняться по одному разу в неделю из каждого города: из Красноярска – по вторникам, из Новосибирска – по средам и из Иркутска – по пятницам», – говорится в сообщении.

Кроме того, между указанными сибирскими городами и Ошем перевозки осуществляет еще одна киргизская авиакомпания – Avia Traffic Company: у нее по одному рейсу в неделю из Красноярска и Иркутска, по три – из Новосибирска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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