Прямые рейсы из киргизского Оша в Иркутск запустят летом

Авиакомпания Aero Nomad Airlines запустит прямые регулярные рейсы между киргизским городо Ошем и тремя сибирскими городами, пишет «Коммерсантъ».

«Первый рейс из Красноярска запланирован 23 мая, из Новосибирска – 24 мая, из Иркутска – 9 июня. <…> Все рейсы будут выполняться по одному разу в неделю из каждого города: из Красноярска – по вторникам, из Новосибирска – по средам и из Иркутска – по пятницам», – говорится в сообщении.

Кроме того, между указанными сибирскими городами и Ошем перевозки осуществляет еще одна киргизская авиакомпания – Avia Traffic Company: у нее по одному рейсу в неделю из Красноярска и Иркутска, по три – из Новосибирска.