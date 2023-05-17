В Иркутской области объявлена гаражная амнистия

В регионе упростили правила оформления гаражей, построенных до 2005 года, и земельных участков под ними.

Соответствующий проект закона «О перечне документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Иркутской области» рассмотрели сегодня на 68-й сессии Законодательного Собрания Приангарья. Документ, инициированный Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, принят во втором и окончательном чтении.

– Согласно документу, граждане смогут бесплатно оформить в собственность гараж, являющийся объектом капитального строительства, и земельный участок, на котором он расположен, до 1 сентября 2026 года, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также закон определяет перечень документов, которые граждане могут представить для подтверждения соответствия земельного участка. Основным документом, подтверждающим членство гражданина в гаражном кооперативе, является членская книжка либо соответствующая справка гаражного кооператива.