В доме иркутского бизнесмена нашли арсенал оружия

Обыски в рамках расследования уголовного дела о контрабанде леса провели в доме 52-летнего индивидуального предпринимателя в Иркутске – правоохранители нашли здесь арсенал оружия, сообщает «МВД медиа».

Фото: оперативная съемка МВД России

Оно хранилось незаконно – изъяты почти 240 патронов различного калибра, два самодельных охотничьих патрона 12 калибра, нарезной ствол-вкладыш, два короткоствольных гладкоствольных стреляющих устройства, мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8М с затвором самодельного изготовления и охотничье гладкоствольное ружье 12 калибра, пригодные для стрельбы.

Мужчина заявил, что арсенал ему достался от умершего знакомого – оружие использовалось для охоты. Возбуждено уголовное дело – фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.