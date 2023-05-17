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Несколько населенных пунктов Иркутской области остаются в зоне потопа

Подтопленными в Катангском районе Иркутской области остаются три населенных пункта – вода в реках недалеко от них находится выше критической отметки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По-прежнему в зоне паводка Преображенка – уровень реки Нижней Тунгуски составляет 930 см при критической отметке 890 см. Здесь остаются подтопленными 109 жилых домов и 109 участков, где проживают 215 человек. В населенном пункте Ербогачен организован пункт временного размещения, где в настоящее время размещены два человека.

В селе Ерема уровень реки Нижняя Тунгуска составляет 906 см при критической отметке 820 см. Подтоплены 11 жилых домов и 11 участков, где проживает 21 человек.

От других сел, которые были подтоплены ранее, вода отошла – устанавливается ущерб, причиненный людям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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