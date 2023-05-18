Работники из Иркутской области назвали самые важные компетенции для трудоустройства в будущем

Эксперты службы исследований hh.ru, выяснили, какие компетенции, по мнению соискателей, будут в будущем самыми важными для трудоустройства и построения карьеры.

По мнению большинства работников из Иркутской области, значительнее всего на развитие карьеры и трудоустройство в будущем будут влиять коммуникационные навыки (37% выбрали этот вариант ответа). Вторая важная компетенция – гибкая организация труда (35%), на третьем месте в этом топе – решение сложных проблем и адаптивность (по 29%).

Среди других важных навыков назвали взаимодействие (27%), аналитические навыки (26%), критическое мышление и творческий подход (по 23%), эмоциональный интеллект (21%), инновации (15%), лидерство (11%). Реже всего соискатели из Иркутской области считают полезным для карьеры принятие рисков (8%) и навык межкультурного взаимодействия (6%).

Любопытно, что решение сложных проблем как важнейший навык чаще всего выделяли представители высшего и среднего менеджмента, то есть управленцы (39%), а также строители и специалисты по безопасности (по 38%).

Аналитические способности наиболее важны, с точки зрения специалистов из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (60%).

Критическое мышление чаще всего отмечают, как важное, ИТ-специалисты (33%).

Наличие эмоционального интеллекта для успешной карьеры выше других оценивают HR-специалисты (25%).