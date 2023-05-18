Вводить номер паспорта или ИНН при переводе денег предлагает Финразведка

Требования могут заработать с 2026 года, сообщает РБК.

Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года.

Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует.

Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).