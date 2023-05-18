В 2023 году предприниматели уже получили в Сбере 150 тыс. сертификатов электронной подписи от ФНС

С начала текущего года банк выдал корпоративным клиентам 150 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (сертификат ЭП) от ФНС России.

Чтобы получить сертификат ЭП от ФНС России, руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю достаточно направить заявку через сервис «Документооборот» в системе интернет-банкинга СберБизнес, а затем подтвердить свою личность в отделении банка — сделать это можно более чем в 2 , 6 тыс. офисов по всей стране. Если предприниматель не является корпоративным клиентом банка, к его услугам 42 0 офисов , количество таких офисов постепенно увеличивается.

Сбер является первым доверенным лицом ФНС России. От имени ФНС банк выдаёт сертификаты ЭП для бизнеса руководителям юрлиц и ИП. Услуга бесплатна.

Для получения сертификата ЭП от ФНС России понадобится паспорт, номера СНИЛС и ИНН, а также ключевой носитель (токен). Получить сертификат ЭП от ФНС России руководитель может только лично.