Россияне оценили свои знания в области социальных выплат

Россияне мало знают о том, как рассчитываются различные социальные выплаты. Больше всего вопросов вызывает то, как рассчитываются декретные выплаты и пенсии. К такому выводу пришли Работа.ру и СберНПФ, опросив свыше 5 тыс. пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Респондентам предлагали ответить на вопрос, понимают ли они принципы расчёта отпускных, больничных, декретных и пенсий.

Лучше всего люди знают по какому принципу начисляются отпускные выплаты, в курсе каждый второй (51%).

44% опрошенных понимают механизм расчёта больничных.

Больше всего непонимание у россиян вызывает расчёт пенсий. Только треть опрошенных (31%) знают, из чего складывается их будущая пенсия по старости.

Механизм начисления пособия по беременности и родам понимают всего 18%.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«С подсчётом пенсионных выплат действительно могут возникать сложности, хотя бы потому, что существует несколько видов пенсий: страховая, накопительная и пенсия по государственному обеспечению. Узнать всё о своей пенсии можно с помощью сервиса СберНПФ "Пенсионная витрина" в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис позволяет ответить на самые популярные вопросы: что такое страховой стаж и страховая пенсия, как она рассчитывается, от чего зависит фиксированная выплата, что такое пенсионные баллы, государственная пенсия, социальная пенсия и т.д. Сервис позволяет узнать, какую страховую пенсию пользователь получил бы, если бы завершил трудовую карьеру сегодня, сколько пенсионных баллов он уже накопил, каков его страховой стаж, какая организация управляет его накопительной пенсией. С помощью "Пенсионной витрины" можно также подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП) и начать формировать собственные накопления на пенсию. ИПП — это долгосрочный инструмент, который помогает откладывать на будущую пенсию за счёт личных взносов и инвестиционного дохода, начисляемого НПФ. Заблаговременная забота о таких сбережениях позволит сохранить комфортный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых».