Сбер передал на лечение детей свыше 2 млн рублей от реализации созданных нейросетью картин

Благотворительная выставка, созданная совместно с нейросетью Сбера Kandinsky 2.1, состоялась в рамках собственной конференции Сбера «Время трансформации: актуальные решения для агропромышленного комплекса».

Каждый из созданных искусственным интеллектом портретов объединил образ будущего с элементами одной из отраслей АПК. В результате получилось яркое собрание произведений цифрового искусства, в которых слились традиционные представления о красоте и новейшие технологии. Сама идея выставки символизирует цифровую трансформацию АПК — отрасли, которая стремительно становится одной из самых высокотехнологичных в стране.

Обладателями всех 11 портретов стали участники конференции, совершившие пожертвования по акции #ДаримДобро. Собраны свыше 2 млн рублей, которые переданы в благотворительные фонды-партнеры Сбера для лечения и реабилитации детей.

В конференции Сбера «Время трансформации: актуальные решения для АПК» приняли участие собственники и топ-менеджеры компаний агропромышленного комплекса, руководители подразделений цифровой трансформации и IT-подразделений. Как отмечают в Сбере, цифровая трансформация позволяет предприятиям повышать эффективность, лучше управлять производственными рисками и оптимизировать затраты.

Нейросеть Kandinsky 2.1 разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices. Kandinsky 2.1 способна всего за несколько секунд создать изображение по текстовому описанию на естественном языке. Нейросеть понимает запросы на 101 языке, включая русский и английский, и может рисовать в различных стилях. Модель умеет смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, создавать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting).