Новую схему с кредитами разработали мошенники

Потенциальным «участником» новой схемы мог стать журналист «Известий».

Ему поступил звонок от «сотрудника» ВТБ, который поздравил с одобрением займа. Одновременно с этим пришло СМС с кодом для оформления заявки на кредит наличными. И тут же упало еще одно – для подтверждения телефона.

«Сотрудник» предложил назвать коды для окончания формирования заявки. К сожалению мошенников, опыт журналиста не позволил этого сделать – он сам перезвонил в банк. В call-центре ему сообщили, что никаких заявок от него не поступало, а он стал потенциальной жертвой мошенников.

И пояснили новую схему. На сайте многих организаций есть форма онлайн-анкеты, которая является заявкой на кредит. Злоумышленники заполняют ее на дропа. Но указывают телефон жертвы.

– Мошенники таким образом привязывают кредит к телефону третьего лица. Если он сообщает им коды для формирования заявки и подтверждения номера телефона, то после одобрения его попросят назвать еще один – для подписания документов на кредит, – пояснили журналисту в call-центре ВТБ.