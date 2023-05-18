Семьи с тремя и более детьми получат единый статус

В правительство РФ направили доработанный проект федерального закона, устанавливающий единый для всех регионов статус многодетной семьи и условия для получения ими мер государственной поддержки, сообщают «Известия».

Ранее законопроекты о едином статусе многодетных не находили поддержки правительства и Минтруда. На этот раз депутаты постарались учесть все замечания, отметил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Самое важное здесь – подход к вопросу. В России указом президента от 1992 года установлено правило, по которому многодетными занимались региональные власти. Определить единый статус – значит частично изменить этот принцип.

Судя по всему, вскоре это произойдет. На круглом столе в Госдуме о правовом положении многодетных, организованном комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова заявила, что министерство согласно конкретизировать понятие «многодетная семья». Хотя законопроект официально еще не поступил и говорить о его одобрении преждевременно.