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Жилье с участием маткапитала будут помечать в ЕГРН

Мера необходима для определения детских долей, сообщают «Известия».

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Жилье, купленное с использованием материнского капитала, планируют отдельно помечать в ЕГРН. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ и комитета по вопросам семьи, женщин и детей, сказала «Известиям» одна из разработчиков проекта, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Сегодня информация об использовании средств маткапитала содержится только в реестре Социального фонда.

Сами владельцы сертификатов могут посмотреть на сайте фонда остаток средств, но даже они не могут увидеть, на что именно были потрачены деньги.

Граждане, использовавшие средства на улучшение жилищных условий, обязаны выделить в купленной квартире доли детям. Но если они этого не сделали, то пометка о такой обязанности нигде не ставится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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