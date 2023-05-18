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Туротрасль Крыма получит господдержку на 2,7 млрд рублей

Загрузка гостиниц полуострова не превышает 30%, сообщают «Известия».

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Проект соответствующего постановления подготовило Минэкономразвития РФ. Эта мера должна остановить отток персонала из гостиниц, санаториев, туркомпаний – люди уезжают работать на материк, где больше туристов и выше зарплаты. Сам Крым в 2023 году примет в два раза меньше гостей, чем в прошлом, следует из оценки регионального отделения Российского союза туриндустрии. Местные отели на лето загружены лишь на 20-30%, сообщили «Известиям» в Минкурортов Крыма.

По оценке главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, загрузка некоторых гостиниц и вовсе не превышает 5%.

– К сожалению, загрузка отелей и санаториев в этом году даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м. В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить, – рассказал он «Известиям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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