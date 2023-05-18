Элитные новостройки Москвы за год подорожали на 23,5%

До 87,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в департаменте аналитики компании «Бон Тон» 17 мая.

«За год больше всего средняя цена квартиры выросла в ЗАО – на 29,6%. Это произошло за счет роста стадии строительной готовности проектов: доля предложения на заключительной стадии выросла на 53% (с 11,5% год назад до 64,4%). Помимо этого, выросла средняя площадь реализуемых квартир с 92 кв. м до 100 кв. м (на 8,4%)», – объяснила управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Самый доступный округ по стоимости 1 кв. м в таких новостройках – СВАО (432,9 тыс. рублей при средней цене лота 27,1 млн рублей), самый дорогой ЦАО (880,3 тыс. рублей при цене лота 105,6 млн рублей).