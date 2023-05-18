Лишь 1 из 3 студентов в Иркутске поддерживает возврат к системе распределения выпускников

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Экономически активным горожанам и родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и студенты вузов из Иркутска.

52% иркутян — за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 22% затруднились с ответом.

Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (70%) и горожане с высшим образованием (63%).

Опрос родителей учащихся 10—11 классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (64%).

Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10. 44% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.