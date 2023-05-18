Перевести пассажирские перевозки в регионе на регулируемые маршруты предложили депутаты Иркутской области

Как рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, состояние дорог и работа общественного транспорта – наиболее частые причины обращений жителей в администрацию города.

По его словам, износ трамваев Иркутска составляет 77%, автобусов и троллейбусов – 67%. Он также отметил ненормативное состояние инфраструктуры электротранспорта и высокую стоимость ее ремонта – более 15 миллиардов рублей. Дмитрий Ружников рассказал, что на федеральном уровне началась разработка программы развития наземного электрического транспорта, и Иркутск может стать пилотной площадкой для ее реализации.

Председатель думы Усть-Илимска Арсений Чихирьков призвал перейти к регулируемым межмуниципальным маршрутам для сохранения конкуренции между перевозчиками. По словам заместителя мэра Иркутского района по жизнеобеспечению Юрия Виттера, в ряде малых населенных пунктов вообще нет перевозчиков и не работают маршруты. В районе планируют запустить муниципальный транспорт в нескольких направлениях, чтобы обеспечить доступность населенных пунктов.

Аудитор контрольно-счетной палаты Юлия Махтина отметила, что из 368 межмуниципальных маршрутов, действующих в области, по регулируемым тарифам работает только 14. Она отметила, что это негативно влияет на качество пассажирских перевозок. Так, помимо более высоких цен на проезд, наблюдается отсутствие льгот, нарушение расписания движения, длительное простаивание в ожидании пассажиров. Юлия Махтина также сообщила, что во многих регионах зарекомендовала себя практика заключения «брутто» контрактов, которые предусматривают перечисление доходов от перевозок на специальный счет бюджета города, из которого оплачиваются услуги перевозчиков на основании объема выполненных работ.

Депутаты регионального парламента обратили внимание на необходимость поддержания работоспособности электрического транспорта, совершенствования системы использования льгот, затронули тему пробок в Иркутске и реконструкции развязок, безопасности движения и оценки качества работы водителей, транспортную доступность малых населенных пунктов и проблемы организации садоводческих маршрутов.

В проект постановления вошли предложения о предоставлении местным бюджетам субсидий на ремонт и обновление транспорта, возмещении недополученных доходов перевозчиков, проектирование и строительство транспортно-пересадочных узлов, развитие рынка газомоторного топлива. По мнению депутатов, эти направления должны стать частью комплексной государственной программы Иркутской области. Также в документ вошли рекомендации министерству транспорта разработать документы комплексного планирования, учитывать мнения муниципалитетов при установлении и отмене маршрутов, организовать садоводческие маршруты в летний период.

Спикер регионального парламента Александр Ведерников также рекомендовал при работе над повышением доступности транспорта учитывать опыт других регионов. «Нерегулируемые маршруты – это люди, которые мерзнут на улицах в ожидании автобусов. Фактически у нас по выгодным маршрутам перевозчики работают, а не невыгодных не работает никто. Поэтому наше общее пожелание – перейти на регулируемые тарифы или на «брутто» контракты, как это сделали многие регионы нашей страны», - подытожил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

В постановление с рекомендациями регионального парламента включат предложения, высказанные депутатами в рамках муниципального часа, а также инициативы, поступившие от территорий Иркутской области. Проект постановления рассмотрят на следующей сессии Законодательного Собрания.