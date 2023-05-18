Последние звонки в Иркутске пройдут 20, 22 и 23 мая

В текущем году в Иркутске 11-й класс окончат 3 793 школьника. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Основной период сдачи единого государственного экзамена для них пройдёт с 26 мая по 1 июля. Всего на итоговую аттестацию зарегистрировались 4 663 человека: 11-классники, учащиеся колледжей, выпускники прошлых лет, а также те, кто освоил программы в форме самообучения.

Традиционно ученики выбирали предметы, необходимые для поступления в вузы. В этом году лидируют профильная математика, обществознание и информатика.

В городских школах организуют 14 пунктов проведения ЕГЭ. 30 общественных наблюдателей будут контролировать соблюдение порядка и всех основных правил.

Торжественные линейки для выпускников 9-х классов запланированы с 20 по 23 мая. Всего их в областном центре в этом году 7 616 человек. Сдача экзаменов стартует с 24 мая.

Напомним, согласно постановлению правительства Иркутской области, в дни последних звонков запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00.