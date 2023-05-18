Клиенты банка «Открытие» в полтора раза увеличили траты на путешествия в майские праздники

Банк «Открытие» проанализировал* расходы клиентов в майские праздники. Наиболее значительно год к году выросли траты на путешествия, медицинские услуги, а также кафе и рестораны. Снижения расходов не зафиксировано ни в одной из категорий.

Клиенты банка «Открытие» с 29 апреля по 9 мая 2023 года потратили на 16% больше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем трат у клиентов увеличился во всех категориях. Наибольший рост зафиксирован на путешествия и транспорт – 45%. На категории «медицинские услуги» и «кафе и рестораны» клиенты потратили на 26% больше. Также выросли расходы на покупку бытовой техники - на 19% и товаров в магазинах масс-маркет – на 17%.

Эксперты банка также отметили увеличение объема трат в майские праздники за рубежом. Объем трансакций по картам «Мир» вырос в 2,3 раза. Самыми популярными странами, в которых клиенты «Открытия» оплачивали покупки, стали Беларусь, где объем платежей по картам вырос вдвое, Армения, показавшая четырехкратный рост платежей, и Казахстан, в котором в 2022 году почти не было платежей, а в 2023 году они составляют 15% от всего объема зарубежных трансакций.

«Длинные праздничные выходные в мае традиционно являются временем, когда россияне берут отпуска и отгулы, отправляясь в путешествия или совершая значимые покупки, в том числе во время заграничных поездок. В этом году в майские праздники мы наблюдали рост расходов по всем статьям», — говорит Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

* Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов банка «Открытие» во всех регионах России и странах, которые принимают к оплате карты НСПК «Мир». Учитывались платежные операции с 29 апреля по 9 мая 2022 года и с 29 апреля по 9 мая 2023 года.