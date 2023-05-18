35% промышленных предприятий испытывают кадровый голод

Это рекорд с 1996 года, пишет РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП).

Кадровая проблема – один из основных факторов, сдерживающих промышленный рост после начала действий на Украине, наряду с неопределенностью, слабым рублем и ослаблением спроса, сказал заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института Сергей Цухло: «Кадры – это проблема всерьез и надолго. <...> Люди – это не тот ресурс, который можно за полгода получить».

Экономист напомнил о нескольких недавних рекордах недостатка кадров, отраженных в опросах ИЭП:

в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики о нехватке сотрудников сообщило 26% предприятий;

в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%;

в январе 2023 года дефицит немного снизился – до 27%;

в апреле 2023 года на фоне роста выпуска дефицит кадров составил 35%, что является «абсолютным рекордом с 1996 года».

Наиболее остро проблема кадров ощущается в легкой промышленности. По словам Цухло, предприятия «просто кричат» об отсутствии средних специальных учебных заведений, где готовили бы рабочих нужных для них квалификаций. «Рынок после начала санкционной войны фантастически освободился, ушли не только дорогие, но и массовые бренды, которые могла бы заместить продукция российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать», – отметил экономист.