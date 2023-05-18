328,5 тыс. рублей – средний размер потребительского кредита в апреле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил рекордные 328,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% (в марте 2023 года – 315,1 тыс. руб.).

Что касается аналогичного периода 2022 года, то по сравнению с ним средний чек потребкредита в апреле вырос еще существеннее - на 102,5% (в апреле 2022 года – 171,1 тыс. руб.). Столь радикальный рост среднего размера потребительского кредита объясняется падением данного показателя в марте-апреле прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

В апреле 2023 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (548,4 тыс. руб.),

Московской обл. (461,3 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (428,3 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (413,3 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (365,2 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле средний чек потребкредита вырос почти во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали:

Тульская обл. (+10,9%),

Ханты-Мансийский АО (+8,9%),

Иркутская обл. (+8,8%),

Красноярский край (+8,3%),

Омская область (+8,1%).

В то же время в некоторых регионах средний размер потребительского кредита, напротив, снизился, в том числе, в Оренбургской области (-4,1%) и Удмуртской Республике (-2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 4,0% и 4,9% соответственно.

«После небольшого снижения среднего чека потребительского кредита в январе, в следующие три месяца данный показатель существенно вырос, вновь достигнув рекордных значений, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную, в целом, кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».