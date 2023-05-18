Сбербанк в I кв. нарастил портфель корпоративных кредитов по МСФО на 4,6%

Розничных – на 4,4%, сообщает «Интерфакс».

Сбербанк в первом квартале нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 4,6% – до 19,461 трлн руб., розничный кредитный портфель вырос на 4,4% – до 12, 980 трлн руб., говорится в сообщении банка.

Финансовая организация в первом квартале выдала более 3,6 трлн руб. корпоративных кредитов.

Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос более чем на 5% с начала года и составил 3,2 трлн руб. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 6% с начала года и составил 4,7 трлн руб.