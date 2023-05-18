Новости

Объявлен тендер на ремонт участка Байкальской улицы в Иркутске

В Иркутске в этом году отремонтируют участок автомобильной дороги по улице Байкальской, сообщает RosTender.info.

Комитет городского обустройства администрации города определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 5 июня, на подведение итогов выделят три дня. С победителем заключат контракт на 64,9 млн рублей.

Работы охватят от Волжской улицы до улицы Иркутской 30-й Дивизии. Мероприятия по восстановлению дороги завершатся к концу ноября. Они пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес