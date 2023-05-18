Объявлен тендер на ремонт участка Байкальской улицы в Иркутске

В Иркутске в этом году отремонтируют участок автомобильной дороги по улице Байкальской, сообщает RosTender.info.

Комитет городского обустройства администрации города определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 5 июня, на подведение итогов выделят три дня. С победителем заключат контракт на 64,9 млн рублей.

Работы охватят от Волжской улицы до улицы Иркутской 30-й Дивизии. Мероприятия по восстановлению дороги завершатся к концу ноября. Они пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».