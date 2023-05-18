Большинство жителей СФО готовы тратить на посещение музеев от 1 до 5 тысяч рублей в год

18% сибиряков постоянно ходят в музеи. Больше всего нашим землякам нравятся исторические и краеведческие музеи. При этом сибиряки не готовы выделять из своего бюджета значительные средства на посещение музейных экспозиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банками банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Ночи музеев 20 мая.

75% опрошенных положительно относятся к музеям (40% определенно да, 35% - скорее да). Причем, в Сибири самый низкий по стране процент таких людей. Почти каждый пятый (24%) равнодушен к музеям. И 1% относится к ним отрицательно.

27% сибиряков посещали музеи в этом году: из них 1% буквально на днях, 6% - за последний месяц, 21% - в прошлые месяцы 2023 года. 30% последний раз были в музее в прошлом году. При этом 32% сообщили, что делали это очень давно, несколько лет назад. 10% затруднились вспомнить, когда последний раз ходили в музей.

18% сообщили, что посещают музеи достаточно часто, несколько раз в год. Тут предсказуемо лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область (47%), а также Москва и Московская область (38%).

Не чаще, чем раз в год, в музеи ходят 24% сибиряков. Еще 41% делают это раз в несколько лет. 17% сообщили, что в принципе не посещают музеев.

Больше всего сибирякам нравятся (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) исторические и краеведческие музеи (57%), музеи науки и техники (37%), а также музеи изобразительного искусства (35%). Почти каждый пятый (22%) посещает сайты знаменитых музеев (Лувра, Эрмитажа и других). 13% нравятся кунсткамеры, 14% - музеи знаменитых людей, 10% - театральные музеи. Никакие музеи не по душе 15% опрошенных.

33% готовы тратить на музейные экспозиции не более 1 000 рублей в год. Еще 28% - до 3 тысяч рублей в год. 15% согласны отдавать музеям 3-5 тысяч рублей в год, 7% - 5-10 тысяч рублей, 3% - 10-20 тысяч и 2% - свыше 20 тысяч рублей в год. При этом почти каждый десятый не готов тратить на посещение музеев ни копейки: для них Ночь музеев, когда их посещение бесплатно, особенно привлекательна.

*Опрос проведен 5-11 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.