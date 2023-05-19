Какие регионы ввели дифференцированные энерготарифы?

В конце 2021 года правительство России предоставило регионам право самостоятельно вводить дифференцированный тариф на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Одна из целей – борьба с нелегальными майнерами. Однако регионы, где установлены одни из самых низких тарифов и «серых» майнеров особенно много, не торопятся воспользоваться этим правом. «Лента.ру» изучила историю вопроса.

Кузбасс – в числе первых

Кемеровская область оказалась в числе первых, где были введены дифференцированные тарифы. Они начали действовать в декабре 2022 года, однако продержались недолго: из-за недовольства населения региональные власти уже через шесть дней были вынуждены пересмотреть первоначально установленные диапазоны потребления электроэнергии.

Так, для городского населения с электроплитами и всех сельских жителей первый диапазон увеличен до 1200 кВт-часов потребления в месяц, был расширен новым постановлением РЭК до 2916 кВт-часов в месяц, второй, от 1200 кВт-часов до 1800, был увеличен до рамки «от 2916 до 3810 кВт-часов», и последний вместо объема «свыше 1800 кВт-часов в месяц» был установлен до «свыше 3810».

Хакассия повысит тарифы для майнеров с 2024 года

Хакассия, где установлены одни из самых низких в России, стала вторым регионом, где будут введены дифференцированные тарифы. Они начнут действовать с 2024 года.

Сейчас тариф в регионе составляет 2,67 руб\ кВтч для горожан с газовыми плитами и 1,87 руб\кВтч для сельчан и горожан с электроплитами. По уровню тарифов Хакассия занимает второе место после Иркутской области.

В регионе решено разделить потребителей на три группы по объему использования электроэнергии. В первую группу войдут все, кто использует электричество для бытовых целей, в том числе и для электроотопления. Во вторую и третью войдут те, занимается производством на дому либо майнингом.

По словам председателя Госкомтарифэнерго Хакасии Манука Данданяна, добытчики криптовалюты потребляют электроэнергии в десятки раз больше, чем требуется для бытовых нужд – примерно по 300 тыс. кВт.ч в месяц, поэтому, по его мнению, майнеры не должны платить по тарифу для населения.

Иркутская область: вопрос открыт

Иркутская область, где проблема серых майнеров стоит не менее остро, с введением дифференцированных тарифов не спешит, сообщает «Лента,ру». Регион давно называют непризнанной столицей майнинга из-за самых низких тарифов на электроэнергию. В сельской местности тариф составляет 99,4 копейки за киловатт-час.

В последние годы в регионе фиксируют взрывной рост энергопотребления населением – +35% за последние четыре года. Причина – наплыв серых майнеров и высокие темпы частного строительства.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обращался в правительство РФ с просьбами о введении законодательного регулирования майнинга и введения дифференцированных тарифов для добытчиков криптовалюты. По его словам, всплеск энергопотребления вызывает повышенную нагрузку на сети и увеличивает риск пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Однако позже, когда это право было предоставлено, губернатор заявил, что мера не принесет желаемого результата из-за отсутствия нормативной базы. «Тема дифтарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе с участием депутатов законодательного собрания», — пояснял Игорь Кобзев.

Таким образом, за два года правом введения дифференцированных тарифов воспользовались только два региона. Однако, как заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев, отменять это право не планируется.