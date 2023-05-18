Глава МЧС России посетил подтопленный Катангский район: видео

Руководитель МЧС России Александр Куренков посетил подтопленные населенные пункты Катангского района Иркутской области, совершил их облет, а также выявил существующие проблемы – об итогах визита рассказала пресс-служба ведомства.

«Александр Куренков поручил помочь населению в скорейшем восстановлении утраченных в результате паводка документов. Он также обратил внимание, что необходимо оперативно наладить жизнедеятельность населения: запустить работу скважины, энергетики», – говорится в сообщении.

Глава МЧС России отметил, что превентивные противопаводковые мероприятия должны осуществляться в координации с населением, которое хорошо знает особенности своей местности.