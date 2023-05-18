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Историческое здание библиотеки, которому почти 70 лет, отремонтируют в Ангарске

Ремонт 68-летней библиотеки №3, которая входит в архитектурно-исторический комплекс на центральной площади Ленина, проведут в городе Ангарске Иркутской области, сообщил мэр Сергей Петров.

<p>Фото из аккаунта мэра Сергей Петрова</p>

Фото из аккаунта мэра Сергей Петрова

Работы, которые собираются завершить в 2024 году, организуют в два этапа: в этом году предусмотрены замена окон, кровли, обновление фасада. В следующем – запланирована модернизация систем водо-, теплоснабжения и электрики, канализации, вентиляции, установка видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

На проект выделены областные средства, софинансирование осуществлялось из бюджета Ангарского округа. Работники библиотеки в период реконструкции будут работать в других филиалах. Из помещений вывезено порядка 120 тысяч книг – есть экземпляры, которым 1,5 века.

Подрядчик заверил, что исторический облик библиотеки будет сохранен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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