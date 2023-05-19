Япония нарастила поставки автомобилей в Россию на 77%

По мнению аналитика, рост свидетельствует о том, что Россия по-прежнему обладает ресурсами для преодоления санкционного давления, сообщают «Известия».

Кроме того, увеличились поставки мотоциклов на 86,4%, цветных металлов – на 350%, резины – на 208%, видео- и аудиоаппаратуры – на 51,8%. Вместе с тем резко снизились поставки товаров из железа и стали – на 97,9%, бумаги – на 34,6%. Общий рост японского экспорта по итогам апреля составил 42,5%, или $246,17 млн.

Такие высокие цифры по приросту – пример «игр» со статистическими выкладками, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

– По итогам I квартала 2022 года из-за мировой реакции на геополитические события японский экспорт в РФ упал на 40,5%, или до $4,67 млрд. Именно эффектом низкой базы можно объяснить фантастические цифры по приросту. В марте-апреле поставки товаров из Японии были резко сокращены. А поскольку нынешний показатель (плюс 77% по автомобилям, плюс по видео- и аудиоаппаратуре – на 51,8%) именно апрель к апрелю, можно говорить об эффекте низкой базы.