Штрафы за сбор биометрии без согласия граждан предлагают увеличить в пять раз

Рассматривать такие дела будет ЦБ. В Минцифры инициативу назвали превентивной мерой, выяснили «Известия».

Банковских сотрудников, занимающихся сбором биоинформации, будут штрафовать за ее незаконное получение на 100 тыс. рублей и более. Сами банки за повторное нарушение могут лишиться до 1,5 млн рублей.

Сейчас, согласно КоАП, действует ответственность за незаконную обработку персональных данных. Предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере 20-40 тыс. рублей, для юрлиц – 30-150 тыс. рублей. Новые нормы предполагают ужесточение наказания – штрафы вырастут в пять раз и более.

Так, для должностных лиц – до 100-200 тыс. рублей, для юрлиц – до 300-700 тыс. рублей. Если нарушение будет совершено повторно, то должностные лица должны будут заплатить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели – до 1 млн рублей, юрлица – от 1 млн до 1,5 млн рублей.