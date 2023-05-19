Минфин: ставка НДФЛ для уехавших за рубеж работников останется на уровне 13–15%

Ставка НДФЛ для уехавших за рубеж сотрудников составит 13–15%, как для работающих удаленно по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), вне зависимости от статуса их налогового резидентства, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Этот пункт содержится в обновленной версии законопроекта о поправках в Налоговой кодекс, который ранее был отозван из Госдумы. Это было сделано в связи с необходимостью его дополнения нормами о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС).Новая версия законопроекта подготовлена для внесения в нижнюю палату российского парламента.

«Также был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент – их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — подчеркнул Алексей Сазанов.