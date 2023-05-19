МТС выплатит дивиденды за 2022

34,29 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МТС в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 июня 2023 г.

По сегодняшней цене закрытия акций МТС 292,25 руб. дивидендная доходность может составить около 11,7%, подсчитали аналитики. На этой новости акции МТС резко выросли (+5,7%), впервые с конца 2021 г. вплотную приблизившись к уровню 310 руб.



– В целом выплаты чуть больше 30 руб. ожидаемы рынком, но локально оправдана умеренно позитивная реакция. Также высокие дивиденды могут оказать краткосрочную поддержку бумагам АФК Системы — материнской компании МТС, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.