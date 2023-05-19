Сенаторы Совета Федерации посетили Иркутскую область

Они оценили исполнение постановления о господдержке социально-экономического развития Приангарья, принятого на Днях Иркутской области в СФ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В сентябре 2022 года в Совете Федерации состоялись Дни Иркутской области. По итогам принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области. Наш комитет контролирует его реализацию. С утверждения документа прошло не так много времени, чуть более полугода, но мы видим, что по многим мероприятиям регион близок к завершению подготовки необходимой для их реализации документации, – отметил председатель комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко.

Сенаторы познакомились с проектами берегоукрепления и благоустройства набережной Ангары, строительства областной детской больницы, межвузовского кампуса и другими. Все они получили высокую оценку.

– Очень плодотворно прошли обсуждения в комитетах верхней палаты парламента, на заседаниях которых выступили представители Иркутской области. В Постановление Совета Федерации вошло много дискуссионных вопросов. Это объекты культуры, транспортной, природоохранной, социальной сфер. Формирование благоприятной окружающей среды, развитие здравоохранения, строительство и модернизация автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры на благо жителей Иркутской области – это те задачи, которые стоят перед органами власти и которые отражены в Постановлении Совета Федерации. Для нас очень важно, чтобы все объекты, которые вошли в этот документ, были реализованы, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также состоялась встреча Андрея Шевченко с председателем правительства региона Константином Зайцевым и главой Законодательного Собрания Приангарья Александром Ведерниковым. Андрей Шевченко отметил профессионализм команды Иркутской области, обратил внимание на значимость проектов, которые планируется реализовать в регионе.

– Иркутская область по многим показателям является одним из значимых регионов России. Наша область находится в числе лидеров не только по территории и запасам природных богатств, но и по объему налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации. Мы входим в десятку регионов-лидеров РФ по экономическому потенциалу и сохраняем высокие темпы роста промышленного производства. Иркутская область по итогам 2022 года заняла первое место среди регионов Сибирского федерального округа по инвестициям в основной капитал, – сообщил Константин Зайцев.

Александр Ведерников в завершение встречи призвал объединить усилия для повышения качества жизни в Иркутской области.