Совет Федерации поддержал проект межвузовского кампуса в Иркутске

Сейчас проект проходит корректировку для получения финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутск известен как столица студенчества, образования и науки. Необходимость создания такого объекта, как межвузовский кампус, назрела давно. Этот вопрос активно обсуждается в сенате, мы работаем в тесном контакте с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, который неоднократно приезжал к нам, он очень погружен в этот вопрос. Подтверждаю заинтересованность в реализации этого проекта, мы вас поддерживаем, – сказал председатель комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко.

Проект Иркутского межвузовского кампуса губернатор Иркутской области обозначил в своем ежегодном послании как один из приоритетных.

– Приангарье обладает большим образовательным потенциалом. Появление такого объекта позволит сократить отток населения и дефицит профессиональных кадров, также создаст для молодежи оптимальные условия для построения успешной карьеры в родном регионе и, как следствие, положительно повлияет на социально-экономическое развитие области, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кроме того, он отметил, что необходимо проработать вопрос развития коммунальной инфраструктуры, технологического присоединения и создания комфортной городской среды. Правительством региона проведена большая работа по разработке концепции и бизнес-плана Иркутского межвузовского кампуса.

– Проект иркутского кампуса вошел в десятку лучших программ по созданию инновационной образовательной среды, но из-за ограниченности средств финансирования не получил. В настоящее время проект проходит корректировку с учетом замечаний Минобрнауки России, – рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Новая концепция предполагает строительство студенческого общежития на 2500 мест, гостиницы для преподавателей площадью 4,5 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться 120 человек. Также на кампусе будет спортивный комплекс с универсальным залом и 25-метровым плавательным бассейном и технопарк площадью 5 тысяч квадратных метров.