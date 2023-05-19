Альфа-Банк получил 27 млрд рублей чистой прибыли за 1 квартал 2023 года

АО «Альфа-Банк» объявляет о раскрытии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 1 квартал 2023 года в сокращенном формате и представляет краткие комментарии о результатах работы.

Чистая прибыль банка по стандартам РСБУ за 1 квартал 2023 года составила 27 млрд руб. Прибыль показали все бизнес-направления банка, включая розничный, малый, средний бизнес, а также крупный корпоративный бизнес. При этом чистая прибыль банковской группы на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на уровне холдинговой компании достигла 38 млрд рублей по итогам 1 квартала 2023 года. По-прежнему наблюдается быстрый рост доходов банка по ключевым направлениям бизнеса. Чистые процентные доходы выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Банк отмечает продолжающийся рост числа клиентов: число розничных клиентов выросло до 26,5 млн человек — в их числе 1 миллион новых клиентов за 1 квартал 2023 года. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса составил 1,4 млн клиентов.

Чистая ссудная задолженность по стандартам РСБУ выросла на +6% за 1 квартал 2023 года. Рост наблюдается как в розничном, так и корпоративном портфеле.

Наибольшими темпами развивается кредитование малого и среднего бизнеса, показавшее рост +12% за 1 квартал 2023 года. В розничном портфеле наиболее быстрый рост показывает обеспеченное ипотечное кредитование, портфель которого вырос на +6% за 1 квартал 2023 года.

Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Чистые расходы на создание резервов снижаются относительно 1 квартала прошлого года.

Банк исполняет свои обязательства перед держателями еврооблигаций, чьи права на такие еврооблигации учитываются в российской платежной инфраструктуре. При этом банк также продолжает начислять купоны держателям, чьи права на еврооблигации учитываются в иностранной платежной инфраструктуре, выплаты в пользу которых технически не могут быть проведены в настоящее время. Банк не пропустил и не аннулировал ни одного купона по бессрочным облигациям.

Банк обладает достаточным объемом ликвидных активов, включая денежные средства, ценные бумаги и прочие источники ликвидности для полного и своевременного исполнения своих обязательств.

Банк выполняет все регуляторные требования по достаточности капитала и уровню ликвидности с существенным запасом, что обеспечивает возможности для дальнейшего активного роста бизнеса. На 01.04.2023 норматив достаточности собственных средств банка Н1.0 составил 14,57%, Н1.1 — 10,85%, Н1.2 — 12,12%.