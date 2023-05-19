Альфа-Банк и «Подели» первыми в России запустили оплату по частям в супермаркетах

Альфа-Банк и BNPL-сервис «Подели» запустили первую в России оплату по частям в офлайн-супермаркетах. Сейчас оплатить с «Подели» можно в двух гипермаркетах «Лента» в Ростове-на-Дону и Ставрополе, скоро к сервису добавятся и другие магазины по всей стране.

Плюсы BNPL-сервиса — в том, что он не кредитный и доступен для оплаты любой категории товаров из ассортимента магазина. Покупки можно забрать сразу, а оплатить — потом. В момент покупки оплачиваете только 25% от её стоимости, остальное — тремя равными платежами раз в 2 недели. Сервисом могут пользоваться клиенты любого банка с любой картой.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно показать кассиру QR-код из приложения «Подели» и подтвердить покупку, процесс оплаты займёт не больше минуты.

Сервис «Подели» от партнёра Альфа-Банка — первый в России сервис BNPL, который предложил не только онлайн, но и офлайн-оплату по частям. К сервису подключены более 30 тысяч партнёров, и их число постоянно растет.