Альфа-Банк возьмет на себя составление авансовых отчетов для предпринимателей

Банк запускает новый сервис сканирования чеков и автоматического формирования авансовых отчётов — «Чеки».

Сервис поможет руководителю и бухгалтеру упростить формирование отчетности компании. Подотчетные лица могут самостоятельно сканировать QR-код на чеке из любой точки мира, и вся информация моментально отражается в сервисе для бухгалтера. Чеки хранятся в электронном виде, и никогда не потеряются. Если появится необходимость предоставить их в налоговую — их всегда можно выгрузить из сервиса.

Это удобно и экономит время, больше нет необходимости ручного ввода информации о каждом чеке. Авансовый отчёт бухгалтер может сформировать за пару кликов и отправить в 1С. Подключить сервис можно в интернет-банке для бизнеса в разделе «Карты».

Траты сотрудников по бизнес-картам проще контролировать, установив лимиты или категории покупок. А отслеживать все транзакции по картам удобно в интернет-банке для бизнеса или мобильном приложении.

«Наша цель — помочь бухгалтерам и руководителям, сделать управление отчётностью проще и эффективнее. Сервис сканирования чеков и автоматического формирования авансовых отчётов является инновационным решением для удобного управления финансами. Мы уверены, что он поможет нашим клиентам сэкономить время и деньги», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.