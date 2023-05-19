Металла в новостройках станет больше

Минстрой изменит техрегулирование в строительстве для поддержки металлопроизводителей, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Мера поможет сократить сроки возведения объектов в 1,5-2 раза и теоретически снизить себестоимость реализации проектов, считают эксперты. Но здания на металлокаркасе требуют большего объема утеплителя, дополнительных затрат на шумо- и теплоизоляцию, что на деле увеличивает стоимость стройки, добавляют специалисты. Кроме того, металл – это биржевой товар, который на сегодняшний день более всего из стройматериалов подвержен колебаниям цен.

Минстрой утвердил дорожную карту по совершенствованию техрегулирования в строительстве с применением стальных конструкций на 2023-2026 годы. В том числе планируется увеличить применение металла в отрасли, сообщили «Известиям» в министерстве.

В числе задач – внедрение стального строительства (когда используется металлический каркас здания, а не железобетонный), а также крупногабаритных строительных блок-модулей, сталебетонных конструктивных решений, современной стали с повышенными техническими характеристиками (долговечность, прочность, огнестойкость и прочее). Кроме того, планируется снятие избыточных нормативных ограничений на их применение, сообщили в Минстрое.