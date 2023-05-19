Дальневосточный Банк сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам

С 15 мая Дальневосточный Банк снизил ставки по потребительским кредитам. Теперь клиенты банка могут оформить кредит по ставке всего от 5% годовых*.

«Мы всегда следим за тенденциями рынка, стараемся предложить нашим клиентам самый современный сервис и лучшие условия по продуктам. Сейчас подать заявку на кредит можно прямо в мобильном приложении банка и получить при этом дополнительную скидку в 0,5%», - поделилась Олесик Ирина, начальник Управление розничного кредитования «Дальневосточного банка».

Подробности можно узнать в офисах банка и по телефону 8-800-555-22-05.

*Ставка действительная для всех Заемщиков при наличии страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС) и направлении заявки на кредит через систему дистанционного банковского обслуживания АО «Дальневосточный банк» и/или сумме кредита от 1 млн рублей и/или при кредитовании на цели рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и потребительские цели или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» и потребительские цели. Для Заемщиков не получающих заработную плату на счёт в Банке / не являющихся сотрудниками бюджетных организаций / сотрудниками стратегических партнёров Банка – при дополнительном подтверждении дохода выпиской по счету/о состоянии индивидуального лицевого счета из информационной системы Фонда пенсионного и социального страхования РФ.