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Примсоцбанк запустил переводы в Армению, Казахстан, Азербайджан, Турцию и Китай

Примсоцбанк сообщил о запуске переводов за оплату товаров и услуг в следующие страны: Армению, Казахстан, Азербайджан, Турцию и Китай. Также клиенты Примсоцбанка могут совершать переводы на счета близких родственников из указанных выше стран.

– Международные переводы от Примсоцбанка дают возможность: отправить деньги за границу на счет родственникам, оплатить счёт на покупку товаров или услуг, оплатить медицинские услуги и обучение и забронировать жильё за рубежом, – говорится в сообщении банка. 

Подробную информацию Вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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