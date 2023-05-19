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Реалист Банк победил в полуфинале конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» ТПП РФ

18 мая в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел второй полуфинал банковского конкурса «Лучшая банковская программа для МСП», который проводится уже в восьмой раз в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

В номинации региональных банков с универсальной лицензией Реалист Банк представил презентацию по продуктам МСП, включающую лизинговые и кредитные продукты для бизнеса. Банк представлял директор департамента кредитных и лизинговых операций Реалист Банка Денис Анисимов.

«Уникальная система принятия решения и гибкий подход к структурированию сделки позволяют достигать высоких показателей повторного обращения клиента. В Реалист Банке коэффициент удержания клиентов превышает 65%», - рассказал Денис.

По итогам голосования Реалист Банк вышел в финал конкурса, войдя в пятерку лидеров. Следующий этап состоится 24 мая, где банк будет бороться за премию «Золотой Меркурий».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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